Павел Климкин Павел Климкин Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина останется в истории США страной, которая привела к процедуре импичмента. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин, назвав последствия этой ситуации «не очень весёлой перспективой».

Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень весёлая перспектива, — написал он в Twitter.

Вспоминая предшествующий этому телефонный разговор американского лидера с Владимиром Зеленским, он заметил, что теперь всем понятно, «на что способна Украина».

Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон высказалась в поддержку решения американской Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Обстоятельства, которые заставили Конгресс действовать таким образом, она назвала чрезвычайными. По её словам, на ситуацию повлияли последние поступки Трампа, в частности, его попытки вовлечь президента Украины в заговор против бывшего вице-президента США Джо Байдена, писал News.ru.

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