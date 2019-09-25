https://static.news.ru/photo/5fe3e3e4-df83-11e9-9f92-fa163e074e61_660.jpg Павел Климкин Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина останется в истории США страной, которая привела к процедуре импичмента. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин, назвав последствия этой ситуации «не очень весёлой перспективой».

Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень весёлая перспектива, — написал он в Twitter .

Щоб далі не відбувалося, в історії Штатів Україна залишиться як країна, що призвела до початку процедури імпічменту президента США. Не дуже весела перспектива. Але тепер всі розуміють, на що ми здатні — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 сентября 2019 г.

Вспоминая предшествующий этому телефонный разговор американского лидера с Владимиром Зеленским, он заметил, что теперь всем понятно, «на что способна Украина».

Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон высказалась в поддержку решения американской Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Обстоятельства, которые заставили Конгресс действовать таким образом, она назвала чрезвычайными. По её словам, на ситуацию повлияли последние поступки Трампа, в частности, его попытки вовлечь президента Украины в заговор против бывшего вице-президента США Джо Байдена, писал News.ru.