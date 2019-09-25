Украина останется в истории США страной, которая привела к процедуре импичмента. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин, назвав последствия этой ситуации «не очень весёлой перспективой».
Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень весёлая перспектива, — написал он в Twitter.
Щоб далі не відбувалося, в історії Штатів Україна залишиться як країна, що призвела до початку процедури імпічменту президента США. Не дуже весела перспектива. Але тепер всі розуміють, на що ми здатні
Вспоминая предшествующий этому телефонный разговор американского лидера с Владимиром Зеленским, он заметил, что теперь всем понятно, «на что способна Украина».
Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон высказалась в поддержку решения американской Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Обстоятельства, которые заставили Конгресс действовать таким образом, она назвала чрезвычайными. По её словам, на ситуацию повлияли последние поступки Трампа, в частности, его попытки вовлечь президента Украины в заговор против бывшего вице-президента США Джо Байдена, писал News.ru.