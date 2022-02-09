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Климкин назвал настоящую цель приезда Макрона в Киев

Экс-глава МИД Украины Климкин: Макрон хотел принудить Киев к компромиссу
03:04, 10 февраля 2022
Климкин назвал настоящую цель приезда Макрона в Киев Павел Климкин Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что знает настоящую цель визита в Киев президента Франции Эммануэля Макрона. Он хотел принудить Украину к компромиссу по Минским соглашениям, отметил дипломат в эфире телеканала «НАШ».

Макрон, конечно, хотел бы нас «нагнуть» на какие-то компромиссные вещи по минским договорённостям, — подчеркнул Климкин.

Он добавил, что составленные в Минске договорённости по Донбассу никогда не сработают.

Ранее стало известно, что лидеры России и Украины заверили Макрона в приверженности Минским соглашениям. Об этом французский президент рассказал на пресс-конференции в Киеве. Политический путь он назвал единственным вариантом урегулированию кризиса. После таких слов наблюдатели, называя Макрона миротворцем, заговорили о начавшейся деэскалации конфликта.

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