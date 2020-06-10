Климкин назвал единственный способ «вернуть» Крым

https://static.news.ru/photo/cd7d4d2a-ab32-11ea-89ac-fa163e074e61_660.jpg Павел Климкин Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com​​​​​​​/Global Look Press

В России добровольно никто не откажется от Крыма, его можно только отобрать. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Таким образом отставной чиновник прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым и она его отдаст.

Крым можно только отобрать, — цитирует Климкина РИА Новости.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил: большая часть «стратегии» Киева по «возвращению» полуострова должна быть засекречена. По его словам, тайными следует сделать шаги, которые касаются вопросов безопасности. Обнародование же оставшейся части «стратегии» позволит убедить украинцев, что Киев что-то делает для «возвращения» территорий и проживающих там людей.