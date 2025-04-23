Климатологи рассказали, чем опасны резкие перепады температур NC: ученые предупредили об удвоении жертв температурных аномалий к 2100 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Резкие перепады температур не дают времени адаптироваться к жаре или холоду, сообщается в журнале Nature Communications. Как выяснили климатологи, за последние 50 лет резкие перепады температур стали наблюдаться чаще на 60% территории планеты. К 2100 году их частота вырастет еще на 6–8%, а число людей, страдающих от аномалий, удвоится.

Проведенные нами расчеты показывают, что число людей, регулярно подвергающихся подобным аномалиям, может удвоиться к 2100 году, если мы не будем снижать выбросы парниковых газов, — говорится в исследовании.

Ранее эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин заявил, что к середине XXI века аномально теплых зим в России станет вдвое-втрое больше, чем 30 лет назад. По его словам, в глобальном потеплении виновата не только деятельность человека, но и естественные климатические процессы.

Также он рассказал, что за последние 50 лет средняя температура в России зимой увеличилась почти на три градуса. Наблюдения за этим климатическим параметром Росгидромет ведет с 1976 года. В Арктике средняя температура выросла немного сильнее, а на юге России — несколько меньше.

При этом научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд допустил, что 2025 год войдет в пятерку самых жарких за всю историю метеонаблюдений. В беседе с «Татар-информ» он отметил, что в большинстве регионов России летом ожидается температура около и выше климатической нормы.