Климатолог рассказала об опасности глобального потепления для Украины

https://static.news.ru/photo/595b75a2-1081-11eb-a97c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Ivanov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина может потерять часть своих территорий из-за глобального потепления. Об этом заявила климатолог Вера Балабух.

Таким образом она прокомментировала прогнозы, согласно которым часть суши окажется затоплена из-за повышения уровня Мирового океана. По словам специалиста, угроза затопления в результате глобального потепления грозит не только Филиппинам и Британским островам.

На Украине могут быть подтоплены определённые части побережья Азовского и Чёрного морей. Так, например, районы Измаила и Вилкова в Одесской области мы можем потерять вообще, — цитирует Балабух РИА Новости.

Она считает, что это может произойти из-за повышения средних температур в арктических широтах, что ускоряет процесс таяния ледников. А это, в свою очередь, поднимает уровень Мирового океана.

Балабух сообщила, что в период с 1901 по 2010 год уровень Мирового океана повысился на 19 сантиметров. Однако она добавила, что Крыму это не грозит, потому что он «высокий».

Ранее NEWS.ru сообщал, что скорость источения парниковых газов в результате активности людей в 10 раз выше, чем у действующих вулканов прошлого. К такому выводу пришли метеорологи из Колумбийского университета.