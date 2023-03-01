Климатолог предупредил о новой опасности «ледника Судного дня» Климатолог Кокорин: айсберг отколется от «ледника Судного дня» в Антарктиде

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В Западной Антарктиде от разрушающегося ледника Туэйтса, известного также как «ледник Судного дня», отколется айсберг, сообщил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. Он уточнил, что ученые точно не знают, когда это произойдет, но абсолютно уверены, что инцидент неминуем.

Мы можем сказать с уверенностью, что он (айсберг. — NEWS.ru) отколется, но мы не знаем когда, — сказал Кокорин.

Недавно журнал Nature опубликовал статью о стремительном таянии ледника Туэйтса. Отмечалось, что это произошло на фоне повышения температуры воды. Ученые полагают, что если «ледник Судного дня» и другие ледники, находящиеся рядом с ним, растают, то это приведет к повышению Мирового океана как минимум на три метра.

В январе айсберг размером с Лондон откололся от шельфа в Антарктиде. Отделение глыбы льда площадью около 1550 кв. км и толщиной около 150 метров произошло из-за весенней оттепели.

Норвежский археолог Ларс Пило заявил, что усилившееся таяние ледников на фоне глобального потепления даст ученым новые возможности для исследований. По его словам, айсберги скрывают тела похороненных много тысячелетий назад древних людей, а также останки вымерших животных.