Клиентов KFC перестали призывать облизывать пальцы из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/6d23279c-e6a6-11ea-aa31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сеть ресторанов быстрого питания KFC временно отказалась от рекламного слогана «Вкусно так, что пальчики оближешь» (It's Finger Lickin' Good). Корпорация пояснила, что использование девиза стало небезопасным для посетителей во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), так как основными мерами в борьбе с распространением заболевания являются гигиена и избегание касаний руками лица.

Представители KFC уверяют, что применявшийся 64 года слоган вернутся в рекламные материалы компании в более «подходящее время», передаёт KP.RU.

Думаем, все согласятся, что текущий год выдался отличным от остальных. И наш слоган стал смотреться не совсем подходяще. Именно поэтому мы взяли паузу в его использовании для нашей рекламы, — заявили в руководстве KFC.

Девиз временно исчез в нескольких регионах Азии, в ближневосточных государствах, Великобритании, Канаде, Нидерландах и Южной Африке.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии в мире заболели коронавирусной инфекцией 23,6 млн человек. Умерли 813 257 пациентов. Выздоровели 15,3 млн., передаёт официальный сайт института Джонса Хопкинса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Минпросвещения РФ не поддержали предложение депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова о переносе начала учебного года. Российские школьники начнут учиться с 1 сентября.

В министерстве также отметили, что в регионах, в соответствии с данными им установками, проведена работа, «чтобы процесс учёбы протекал при полной защите здоровья и учащихся, и педагогов, и всех, кто связан с этим процессом».