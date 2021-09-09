Кличко сравнил членов Совета нацбезопасности Украины с советскими чекистами
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
13:55, 09 сентября 2021
Виталий КличкоФото: vitaliyklitschko/instagram.com
Читайте нас в Google Новости
Мэр Киева Виталий Кличко, комментируя слухи о своей отставке, сравнил членов Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины с чекистами — сотрудниками советской Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Об этом он сообщил порталу «Страна.ua».
Сегодня СНБО подменяет какие-либо институции. Это как когда-то ЧК в советское время принимала все решения. Коллективный орган, никто ни за что не отвечал. Сейчас то же самое. Думаю, что у них хватит ума не принимать такие решения, — подчеркнул Кличко.
На подобные рассуждения его навели слухи о том, что СНБО планирует подготовить решение о его увольнении с должности главы Киевской городской государственной администрации. Домыслы о подобном решении Совета нацбезопасности Украины поползли в августе, когда СМИ, ссылаясь на источники в ведомстве, впервые заговорили о возможной отставке градоначальника.
Ранее NEWS.ru выяснил, почему Зеленский хочет отставки Кличко с поста мэра Киева.