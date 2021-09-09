Кличко сравнил членов Совета нацбезопасности Украины с советскими чекистами

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Турция не будет больше требовать отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, справку о вакцинации или экспресс-тест от детей до 12 лет, сообщает МВД республики. Новые правила вступят в силу уже в сентябре. Ранее въезд без ПЦР-теста был возможен только для детей до 6 лет.

Дети в возрасте до 12 лет будут освобождены от предоставления справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, справки о вакцинации или антиген-теста при въезде в Турцию, — говорится в сообщении....