Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фото с основателем Facebook Марком Цукербергом. Снимок
Тот случай, когда о селфи попросили не меня, а я сам, — пошутил градоначальник.
Селфи было сделано в Мюнхене. Там проходит конференция по безопасности. Украинскую делегацию возглавляет президент Владимир Зеленский.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Украины похвастался тем, что стал популярным в США, даже не получив «Оскара». Он признался, что когда-то мечтал о кинопремии и славе, которую бы мог снискать за актёрскую игру.
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