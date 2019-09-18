https://static.news.ru/photo/9c30e034-dabc-11e9-a2f1-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что собирается обратиться в Верховную раду с просьбой распустить Киевский городской совет и назначить досрочные местные выборы.

Сегодня мы видим, что кворума нет, то есть работать готовы не все. Поэтому я обращаюсь к парламенту, вот обращение относительно роспуска Киевсовета восьмого созыва и назначения досрочных выборов в Киеве, — сказал Кличко с трибуны Киевсовета.

Местные выборы на Украине должны пройти осенью 2020 года. Президент страны Владимир Зеленский поручил провести выборы «на новой территориальной основе» в 2019–2020 годах. Сам Кличко заявил, что его партия «Удар» в случае проведения досрочных выборов будет в них участвовать.

Как ранее писал News.ru, Виталий Кличко пообещал бороться за пост мэра украинской столицы на следующих выборах.