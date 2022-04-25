Кличко объявил о сносе монумента дружбы народов России и Украины

В ближайшее время в Киеве будут демонтированы скульптуры двух рабочих с монумента дружбы народов России и Украины. Позднее будет убрана и вторая скульптурная группа, сообщил в Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

На этой неделе демонтируем бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в 1982-м «в ознаменование воссоединения Украины с Россией», — написал он.

Вторая скульптурная композиция, выполненная из красного гранита, будет пока закрыта отделочными материалами, а затем также разобрана, подчеркнул Кличко. Пока же, по словам градоначальника, она может использоваться в качестве пространства для экспозиций. Что касается арки из титановых листов, то она будет подсвечена цветами украинского флага.

Ранее сообщалось, что депутаты киевской Рады предложили демонтировать 60 памятников и мемориальных досок, имеющих отношение к России и СССР. В список попали монументы поэту Александру Пушкину, писателю Михаилу Булгакову, военачальникам Николаю Ватутину, Николаю Щорсу, Михаилу Кирпоносу, Павлу Рыбалко и педагогу Антону Макаренко, лётчику Валерию Чкалову, а также героям фильма «Место встречи изменить нельзя» Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову.