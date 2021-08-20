Кличко не пустили в аэропорт встречать Меркель

Мэру Киева Виталию Кличко не разрешили присутствовать на встрече федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в киевском аэропорту «Борисполь». Об этом заявил сам Кличко в своём Telegram-канале.

Мэр украинской столицы опубликовал видео, в котором рассказал, что по протоколу он, как это было раньше, должен был встречать немецкого канцлера в аэропорту. Однако на этот раз его не пустили.

На вопрос губернатора, почему его не пропускают, охранник заявил, что его нет в списке.

Силой прорываться, конечно, не буду. Но такое в моей практике мэра впервые, — сказал Кличко.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель прибудет в Киев с официальным визитом в Киев.

На последней встрече с президентом России Владимиром Путиным Меркель заявила, что в процессе урегулирования ситуации на Украине «наблюдается стагнация». По её словам, Германия выступает за территориальную целостность Украины. Путин попросил в преддверии её визита в Киев повлиять на украинские власти по вопросу выполнения ими своих обязательств.