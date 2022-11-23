Кличко: Киев ждет худшая зима со времен Второй мировой войны

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для Украины предстоящая зима может стать худшей со времен Второй мировой войны из-за отключения электроэнергии, пишет немецкое издание Bild. Градоначальник призвал киевлян готовиться к худшему сценарию. Он допустил, что в рамках происходящего может быть эвакуирована часть города.

Это будет худшая зима со времен Второй мировой войны. Мы должны быть готовы к худшему сценарию, — сказал Кличко.

Он призвал власти Германии ускорить поставки генераторов и гумпомощи Киеву, а также обвинил Москву в том, что Россия хочет заставить жителей столицы бежать из города.

Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате последних ракетных ударов российских войск из строя вышла почти половина энергосистемы страны. По этой причине Киеву потребуется дополнительная помощь Евросоюза, которая будет направлена на покупку газа и энергетического оборудования.

Глава энергокомпании Yasno Сергей Коваленко предсказал регулярные отключения электричества на Украине как минимум до конца марта. При этом в офисе президента Владимира Зеленского заверили, что всеобщего блэкаута не будет.