Кличко и Тихановская обсудили планы России перед конференцией в Мюнхене

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с белорусским оппозиционным политиком Светланой Тихановской в Мюнхене. Как сообщил мэр Киева в своём Telegram-канале, предметом беседы стали планы России.

Говорили о том, что Кремль пытается отстроить империю и не может смириться с тем, что страны-соседи — независимые государства, — сказано в заявлении мэра.

Кличко также выразил надежду на то, что белорусская армия не будет вовлечена в агрессию России против Украины, и выразил сожаление по поводу того, что Белоруссия «остается под влиянием и в орбите авторитарной России».

Как сообщается на сайте штаба Тихановской, оппозиционер в свою очередь поблагодарила Кличко за бело-красно-белый флаг, вывешенный над киевской мэрией. Также политики обсудили положение белорусской диаспоры и белорусских медиа и правозащитников в Киеве.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook сообщил, что в его городе белоруcский флаг, висевший на флагштоке перед зданием мэрии, зaменили на бело-красно-белое полотно, которое используют оппозиционеры в Белоруcсии. В ответ на это Белоруссия направила в МИД Украины ноту протеста, сочтя демарш мэрии Днепра актом государственного вандализма. Власти Белоруссии потребовали официальных извинений и разбирательства по факту осквернения госcимвола.