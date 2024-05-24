Клещ укусил звезду реалити-шоу в пенис Клещ укусил участника реалити-шоу «Голые и напуганные» Сэма Маузера в пенис

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Клещ укусил участника американского реалити-шоу «Голые и напуганные» Сэма Маузера в пенис, передает TMZ. По данным издания, инцидент произошел во время съемок очередного эпизода. Звезде ТВ понадобилась помощь медиков.

Как стало известно изданию, Маузеру и его напарникам Адаму и Хизер предстояло 21 день выживать в колумбийской глуши без одежды, еды и воды. По словам Маузера, он пытался снять насекомое самостоятельно, но клещ все глубже и глубже впивался в половой орган.

Участник реалити не впервые травмирует пенис во время съемок шоу. В предыдущем сезоне «Голых и напуганных» он обжег половой орган горячими углями, когда лег спать возле костра.

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