«Классический идиотизм»: военный эксперт оценил идею НАТО с Калининградом

https://static.news.ru/photo/0219c718-6355-11eb-8c14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Обнародованный сценарий НАТО по захвату Калининграда оценил военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Специалист назвал сценарий альянса «классическим идиотизмом».

По словам Мураховского, такие сценарии сочиняются десятками в год как отдельными «экспертами», так и различными негосударственными организациями.

То захват Россией Прибалтики, то Сувалкского коридора, то удар стратегическими бомбардировщиками США по Балтфлоту, то штурм Калининградской области. В их основе всегда присутствует критический признак клинического идиотизма, — прокомментировал план удара по Калининграду специалист в беседе с РИА Новости.

Журналист с сарказмом добавил, что авторы подобных эссе полагают, что российские Вооружённые силы в этот момент явно будут заняты чем-то другим: проводить парады, раздавать гуманитарную помощь в других регионах.

Но с одной стороны, по словам Мураховского, грустно, что настоящие эксперты по России на Западе вымерли как вид, а с другой стороны, такие публикации дарят возможность «развлечься забористой клюквой».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в США обнародовали план превентивного удара НАТО по Калининградской области. Сценарий предполагает ликвидацию четырёх основных целей в этом регионе.