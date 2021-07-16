«Классический фейк»: Кремль о статье Guardian про поддержку Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал полным фейком и неправдой статью британской газеты The Guardian о том, что российские власти поддерживали Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Пескова, здесь нечего комментировать.

Это полная неправда, классический фейк, прямо образец, — сказал Песков.

Напомним, газета Guardian опубликовала материал, в котором говорится о том, что президент России Владимир Путин во время закрытого заседания Совета национальной безопасности РФ якобы организовал секретную операцию по поддержке «психически неуравновешенного» Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году. Дмитрий Песков назвал этот материал «отличным бульварным чтивом».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о планах совершить переворот в Штатах после выборов 2020 года. Экс-хозяин Белого дома отметил, что никогда не обсуждал эту возможность.