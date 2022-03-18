Кива: Зеленский запугивает всех, кто готов говорить правду

Депутат Верховной рады Илья Кива в своём Telegram-канале прокомментировал запрет на Украине 11 партий. Он заявил, что таким образом украинский президент Владимир Зеленский стремится запретить всех тех, «кто готов говорить правду».

Зеленский продолжает запугивать уголовной ответственностью всех тех, кто готов говорить правду <...>. Всё, что нужно знать о диктатуре и русофобии в Украине, — сказал Кива.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил на время военного положения любую деятельность ряда политических партий. Ограничения наложены в том числе на партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Партия Шария, «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил» и ряда других.

Минюсту Украины поручено принять меры, «чтобы безотлагательно остановить деятельность указанных политсил».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал решение Зеленского о запрете партий «очередной ошибкой». По его мнению, украинский лидер своим указом расколол общество, так как среди запрещённых политических партий были парламентские.