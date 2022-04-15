Кива заявил о намерении Украины передать Медведчука США

Лишённый мандата депутат Верховной рады Илья Кива считает, что власти Украины собираются передать задержанного главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука США. Вашингтон хочет использовать его в расследовании о якобы вмешательстве России в американские выборы, написал мужчина в своём Telegram-канале.

Политик отметил, что по имеющейся у него информации, за Медведчуком уже вылетели из США сотрудники ФБР. Он также добавил, что в Госдепартаменте считают главу ОПЗЖ «удобным заложником в возможных торгах с Россией».

Все в лучших традициях англосаксов, давно использующих террористические методы по всему миру! — заявил Кива.

О задержании Медведчука СБУ Украины стало известно 12 апреля. Президент Владимир Зеленский предложил обменять его на военнослужащих ВСУ, попавших в плен в ходе российской спецоперации.

Ранее Кива предположил, что задержание Медведчука нужно Зеленскому в качестве громкого инфоповода для отвлечения внимания населения страны от гибели украинских военных в Мариуполе.

Экс-депутат Рады Алексей Журавко, в свою очередь, заявил, что Зеленского не заботит судьба украинских пленных. Он собирается обменять Медведчука на иностранных военных, которые находятся в Мариуполе.