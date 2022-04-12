Кива рассказал, зачем Зеленский приказал задержать Медведчука

Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что задержание лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука было необходимо президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы отвести внимание от гибели украинских националистов и морпехов в Мариуполе. Медведчук мог находиться в плену у СБУ всё это время, написал политик в своём Telegram-канале.

Знаю точно, что Зеленскому нужен был громкий информационный повод, который перебьет слив и гибель националистов и морских пехотинцев в Мариуполе, — поделился Кива.

Он уточнил при этом, что достоверной информации по этому инциденту нет.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее опубликовал видео штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Он отметил, что в здании укрепились украинские националисты, по его словам, они устроили штаб в подвале и оказались в заложниках. На кадрах видно, как российские военные используют гранаты в рамках спецоперации. Он добавил, что в подвале азовцы оборудовали мини-штаб, где были складированы боеприпасы и провизия. По словам главы Чечни, ни один российский солдат не пострадал в ходе штурма.