Кива показал карту раздела Украины из Польши

Бывший депутат Рады Илья Кива заявил, что страны Запада готовы разделить территорию Украины, о чём он прежде предупреждал. В качестве доказательства своих слов он разместил в Telegram карту, которую демонстрировали в эфире польского телеканала TVP1.

Карта, продемонстрированная на польском телеканале. Всё, о чём мы ранее уже говорили, и к чему готов Запад, — подчеркнул Кива.

Экс-депутат не уточнил, о чём говорили на телеканале, когда представили данную карту.

На ней Польша «приросла» Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровненской и Тернопольской областями Украины. Румыния «расширила» свои территории за счёт Черновицкой области, а Венгрия — Закарпатья. К России составители карты «приписали» республики Донбасса, а также Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.

Ранее стало известно, что Илья Кива заявил: вопрос окончательного краха Украины — это только вопрос времени. По его словам, украинские войска вымотались, понесли огромные потери, у них заканчиваются боекомплекты, а в стране начинается голод.