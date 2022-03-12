Кива назвал видео Зеленского из госпиталя фейком

Видеоролик с президентом Украины Владимиром Зеленским в госпитале, который показали 13 марта, является фейком, заявил депутат Верховной рады Илья Кива. В кадр с главой государства попала медсестра, погибшая ещё в феврале, отметил он в Telegram.

Видео с Зеленским, который вручает награды украинским военным в больнице, ранее опубликовал офис президента Украины. Название медицинского учреждения не приводилось, сообщалось лишь, что в нём находятся военные, пострадавшие в Киевской области.

На видео медсестра, которой нет в живых, но выдают как за то, что он (Зеленский. — NEWS.ru) смелый и в Киеве, — подчеркнул Кива.

Он добавил, что говорит об Инне Дерусовой, которая погибла 26 февраля. В качестве подтверждения своих слов депутат приложил сообщение знакомого медсестры.

Последний ролик только усиливает сомнения, что Зеленский в Киеве, а не опровергает их! — заключил Кива.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский давно находится за границей и именно оттуда «продолжает записывать свои воззвания», заявил Илья Кива. По его словам, страны Запада имитируют поддержку Украины и делают это по большей части для своего избирателя.