Кива назвал видео Зеленского из госпиталя фейком

Депутат Рады Кива: Зеленского показали в госпитале вместе с погибшей ранее медсестрой
Евгений Бугров
Евгений Бугров
22:49, 13 марта 2022
Владимир ЗеленскийФото: Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Видеоролик с президентом Украины Владимиром Зеленским в госпитале, который показали 13 марта, является фейком, заявил депутат Верховной рады Илья Кива. В кадр с главой государства попала медсестра, погибшая ещё в феврале, отметил он в Telegram.
Видео с Зеленским, который вручает награды украинским военным в больнице, ранее опубликовал офис президента Украины. Название медицинского учреждения не приводилось, сообщалось лишь, что в нём находятся военные, пострадавшие в Киевской области.
На видео медсестра, которой нет в живых, но выдают как за то, что он (Зеленский. — NEWS.ru) смелый и в Киеве, — подчеркнул Кива.
Он добавил, что говорит об Инне Дерусовой, которая погибла 26 февраля. В качестве подтверждения своих слов депутат приложил сообщение знакомого медсестры.
Последний ролик только усиливает сомнения, что Зеленский в Киеве, а не опровергает их! — заключил Кива.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский давно находится за границей и именно оттуда «продолжает записывать свои воззвания», заявил Илья Кива. По его словам, страны Запада имитируют поддержку Украины и делают это по большей части для своего избирателя.