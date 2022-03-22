Кива: националистические группы планируют провести на Украине госпереворот

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Венгерские истребители Gripen были подняты в воздух днём 21 марта из-за неопознанного летательного аппарата, который попал в воздушное пространство страны со стороны Украины. Об этом сообщает Hungary Today со ссылкой на Министерство обороны. По информации издания, неопознанное воздушное судно засекли радары в восточной части Венгрии.

Объединённое командование воздушных сил НАТО приказало реактивным самолётам подняться в воздух после того, как на радаре в восточной части страны появился летательный аппарат, направляющийся в сторону Словакии, — говорится в...