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Кива: националистические группы планируют провести на Украине госпереворот

15:18, 22 марта 2022
Кива: националистические группы планируют провести на Украине госпереворот Илья Кива Фото: t.me/The_Kyva
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Лишенный депутатского мандата Верховной рады Илья Кива полагает, что националистические украинские группы планируют в ближайшие 2 недели совершить в стране госпереворот, передаёт РИА Новости. Он считает, что в этом также активно может участвовать мэр Киева Виталий Кличко.

Националистические группы планируют в ближайшие 2 недели провести в стране переворот. В этом активно участвует мэр Киева Кличко, сказал Кива.

Кива ранее прокомментировал запрет на Украине 11 партий. Он заявил, что таким образом украинский президент Владимир Зеленский стремится запретить всех тех, «кто готов говорить правду».

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил на время военного положения любую деятельность ряда политических партий. Ограничения наложены в том числе на партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Партия Шария, «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил» и ряда других.

Минюсту Украины поручено принять меры, «чтобы безотлагательно остановить деятельность указанных политсил».

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