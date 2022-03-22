Кива: националистические группы планируют провести на Украине госпереворот
Антон Соловьев
Антон Соловьев
15:18, 22 марта 2022
Илья КиваФото: t.me/The_Kyva
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Лишенный депутатского мандата Верховной рады Илья Кива полагает, что националистические украинские группы планируют в ближайшие 2 недели совершить в стране госпереворот, передаёт РИА Новости. Он считает, что в этом также активно может участвовать мэр Киева Виталий Кличко.
Националистические группы планируют в ближайшие 2 недели провести в стране переворот. В этом активно участвует мэр Киева Кличко, — сказал Кива.
Кива ранее прокомментировал запрет на Украине 11 партий. Он заявил, что таким образом украинский президент Владимир Зеленский стремится запретить всех тех, «кто готов говорить правду».
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил на время военного положения любую деятельность ряда политических партий. Ограничения наложены в том числе на партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Партия Шария, «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил» и ряда других.
Минюсту Украины поручено принять меры, «чтобы безотлагательно остановить деятельность указанных политсил».