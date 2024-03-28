Китов могут признать личностями в Новой Зеландии Король коренных новозеландцев призвал признать китов личностями

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Король коренного народа маори Новой Зеландии Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII призвал признать китов личностями и предоставить им права как у людей, передает портал Voxy. По его мнению, такие меры помогут защитить этот вид млекопитающих.

Звук песни нашей прародительницы стал слабее, а среда ее обитания находится под угрозой, поэтому мы должны действовать сейчас. Декларация моря — это ореол защиты для нашего сокровища, наших предков — китов, — заявил король на своем выступлении.

Он подписал декларацию, в которой утверждается, что киты, как и народ маори, имеют атрибуты личности — «духовную сущность» и «жизненную силу». Таким образом, документ призывает признать этих млекопитающих «юридическими лицами с неотъемлемыми правами».

Ранее власти Ботсваны, расположенной на юге Африки, пригрозили отправить 10 тысяч слонов в Гайд-парк в Лондоне на фоне скандала с трофейной охотой. Министр дикой природы африканской страны Думезвени Мтимкхулу выступил против введенного в Великобритании законопроекта, который запрещает ввозить в страну охотничьи трофеи. В списке тысячи видов животных, в том числе слоны.