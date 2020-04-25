Несмотря на стремление США нанести удар по архитектуре китайского проекта «Один пояс — один путь», КНР продолжает работу на ним. В ближайшее время руководство страны обнародует детали стратегии «Стандарты Китая — 2035», которая нацелена на развитие собственной модели цифровизации. Эти правила, как указывают исследователи, должны будут принять и государства, присоединившиеся к «Одному поясу — одному пути». В Штатах опасаются, что подобная ситуация приведёт к технологической зависимости развивающихся стран от Пекина.

О том, что «Стандарты Китая — 2035» после двухлетней подготовки скоро будут опубликованы, пишет CNBC. В стратегии, которая является элементом производственной программы «Сделано в Китае — 2025», изложен план по установлению собственных стандартов для технологий нового поколения. Несмотря на то, что содержательная часть «Стандартов Китая» ещё не известна, эксперты в сфере цифровизации предполагают , что документ будет касаться «интегральных микросхем, виртуальной реальности, умной системы здравоохранения и пенсионного обеспечения, мобильной связи 5G, Интернета вещей, совместимости информационного оборудования и солнечной энергии». Эти сферы рассматриваются как возможная основа важнейших объектов инфраструктуры. Однако, что наиболее интересно, китайская стратегия, вероятнее всего, будет носить глобальный характер: в Пекине ожидают, что его стандарты в сфере цифровизации будут использоваться во всём мире.

Ou Jinwei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Удобным инструментом для расширения масштабов этой стандартизации вполне может стать глобальный проект «Один пояс — один путь». Сфера высоких технологий является элементом инициативы не так давно. Сотрудник консалтинговой компании Pointe Bello Рэй Боуэн в своих недавних письменных показаниях для Американо-китайской комиссии по обзору вопросов экономики и безопасности заметил, что «КНР заключает дипломатические соглашения, такие как меморандумы о взаимопонимании, включая в договорённости технологические стандарты в качестве основного политического компонента». В свою очередь, эксперт американского Совета по международным отношениям Адам Сегал обращал внимание Американо-китайской комиссии на то, что необходимость следовать китайским стандартам напрямую прописана в текстах меморандумов о взаимопонимании. Бедные развивающиеся страны, как, например, Вьетнам и Индонезия, склонны принимать эти нормы из соображений экономии, говорится в показаниях Сегала.

В условиях, когда администрация президента США Дональда Трампа ищет способ взыскать с Китая компенсацию за последствия распространения коронавируса нового типа, именно «Один пояс — один путь» обещает стать едва ли не главной мишенью возможных санкций. Накануне 16 американских сенаторов-республиканцев обратились к исполнительной власти с требованием изучить влияние китайской инициативы на экономики её участников. В письме к министерству финансов и Госдепу, которое подписали председатель сенатского комитета по банковской деятельности Майкл Крэпо и председатель сенатского финансового комитета Чак Грассли, предлагается оказать помощь пострадавшим от пандемии развивающимся странам в виде реструктуризации долгов, но эта практика, как и заключение любого соглашения с указанными странами в финансовой сфере, должна осуществляться только после получения данных обо всех обязательствах перед КНР. Если такие обязательства есть, то страна должна отказаться от своих договорённостей с Пекином, считают сенаторы.

Louie Palu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские исследователи видят в китайских попытках навязать свои стандарты странам-участницам «Одного пояса — одного пути» прямую угрозу. Эксперт Центра новой американской безопасности Эльза Кания приводит в качестве иллюстрации китайскую кампанию по распространению своих сетей 5G, когда Пекин, по её оценкам, агрессивно продавливал в контактах с другими государствами собственные технологические стандарты. Кания подчёркивает, что стандартизация — это «конкретный способ сформировать свои правила игры и ландшафт технологического будущего». В США опасаются, что следование развивающихся стран за китайской моделью цифровизации будет означать углубление их политической зависимости от КНР.

В этой связи можно ожидать, что США, если они действительно изберут путь санкционного давления на Китай в ответ на пандемию, могут сделать своей мишенью и новую стратегию страны в сфере цифровизации.