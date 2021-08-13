В Китае спрогнозировали исход войны США и России

Соединённые Штаты превосходят Россию по количеству самолётов и военных кораблей, а Россия отличается богатством ресурсов и большими территориями. В связи с этим нельзя предсказать, какая из стран одержит победу в гипотетической войне. Об этом пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Baijiahao.

При рассмотрении гипотетической ситуации военного столкновения китайский журналист отказался от предположения об использовании ядерного оружия, так как у обеих стран крупнейшие арсеналы в мире.

Он отметил, что у США преимущество в количестве надводных кораблей, однако у России есть современные атомные подлодки. Также РФ не может соревноваться с американцами в количестве самолётов, но имеет уникальные боевые единицы, такие как бомбардировщики Ту-160.

Журналист констатировал, что США превосходят Россию по количеству вооружения, но покорить РФ будет для них сложно из-за российской стратегической глубины.

Ранее американский адмирал Джеймс Ставридис и литератор Эллиот Акерман описали новый конфликт планетарного масштаба, который может произойти уже в ближайшем будущем. Они опубликовали книгу «2034: Роман о будущей мировой войне».

По мысли авторов, новая мировая война случится в 2034 году. К глобальному столкновению приведёт конфликт США и Китая в Южно-Китайском море. Учитывая, что технологии стремительно развиваются, в будущем на полях сражений будут преобладать дроны и беспилотная военная техника.