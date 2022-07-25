Китайское оборудование для связи может контролировать ядерный арсенал США CNN: китайское оборудование для мобильной связи может контролировать ядерный арсенал США

Фото: Jim West/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Оборудование китайского производства для мобильной связи способно перехватывать линии связи Пентагона и брать под контроль американский ядерный арсенал. К таким выводам пришло ФБР в результате специально проведённого расследования. О его результатах стало известно CNN.

Расследование ФБР свидетельствует, что это оборудование способно определять, перехватывать и даже нарушать линии связи Минобороны, что открывает окно для того, чтобы контролировать американский ядерный арсенал, — сообщил телеканал.

При этом СМИ подчёркивает, что в настоящее время в США небольшие телекоммуникационные компании продолжают использовать технику, произведённую в Китае. Там ссылаются на её низкую стоимость и надёжность в работе.

Ранее сообщалось, что власти США считают китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности страны. По мнению главы Федеральной комиссии США по коммуникациям, обе корпорации напрямую связаны с Коммунистической партией и военными КНР. Кроме того, в соответствии с китайскими законами, Huawei и ZTE обязаны сотрудничать с разведывательными службами страны и предоставлять информацию по их запросам.