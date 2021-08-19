Китайским семьям разрешили заводить третьего ребёнка

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей Китая разрешил гражданам заводить до троих детей. Об этом сообщается на сайте Xinhua.

Соответствующие поправки внесены в закон о населении и планировании рождаемости и разрешают китайским семьям на законодательном уровне заводить до троих детей.

Как отмечается, новая редакция позволит властям начать пропагандировать среди населения вступление в брак и рождение детей в молодом возрасте. Также подчёркивается, что государство примет разного рода меры поддержки, в том числе финансовые, налоговые, страховые, образовательные и жилищные льготы для молодых семей с детьми. Помимо этого, будут снижены расходы родителей на рождение и воспитание молодого поколения.

Также китайские власти планируют рассмотреть вопрос о предоставлении льготного жилья молодым семьям и налогового вычета за расходы на содержание детей до трёх лет.

Соответствующее решение было принято ещё в мае этого года. Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая разрешило семьям иметь троих детей. Постановление подписал генеральный секретарь компартии Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. После этого были отменены штрафы и был поднят вопрос о предоставлении льготного жилья молодым семьям.