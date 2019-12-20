https://static.news.ru/photo/d770cf00-23f6-11ea-96be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Huang Guanghui/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Второй этап завершения торговой сделки между Китаем и Соединёнными Штатами Америки обещает быть более сложным, так как Пекин намерен занять жёсткую позицию в вопросе отмены дополнительных пошлин. КНР даже может настаивать на полной их отмене, считает главный редактор китайской газеты «Глобал таймс» Ху Сицзинь.

Если мы достигнем «нуля», можно считать, что торговая война в целом завершена, — цитирует журналиста ТАСС.

Пекин планировал ввести дополнительную пошлину в 25% на производимые в США автомобили, увеличив её таким образом до 40%. На такой шаг в КНР решили пойти после того, как 13 декабря президент Штатов Дональд Трамп объявил, что не будет вводить новые налоги на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, так как сторонам удалось согласовать первую фазу торговой сделки. Соединённые Штаты также согласились в два раза сократить акцизы на товары из Китая стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%.

Как писал NEWS.ru, ранее вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, министр финансов США Стивен Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер рассказали, что технические переговоры по ряду документов уже завершены, в частности, сторонам удалось прийти к договорённости относительно снятия запрета на импорт американской курятины в Китай.