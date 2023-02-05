Китайский воздушный шар над США меняет ход истории Как аэростат из Китая всполошил американское руководство

Фото: Социальные сети

Воздушный шар в небе над США

Начало этой истории напомнило бдительным американцам о признаках конца света: в небе над Америкой вдруг появилось сразу две луны. Вскоре выяснилось, что, видимо, недружественные воздушные потоки занесли через границы некий летающий китайский объект. То ли воздушный шар, то ли аэростат, а может, и научный зонд. На последнем определении категорически настаивали китайские власти. Однако создалось впечатление, что будучи формально неуправляемым, «объект» удивительным образом пролетел над многими стратегическими штатовскими базами и научными центрами высокой степени секретности. В частности, в штате Монтана.

Не исключено, что это было обманчивое впечатление, поскольку у страха глаза велики. Но рейд китайского воздушного гостя вызвал самую жесткую дискуссию в военных и политических кругах США. Дональд Трамп призвал незамедлительно сбить этот то ли зонд, то ли аэростат. Военные сбивать шар долго отказывались, сославшись на непросчитываемую опасность падения его обломков. Хотя, возможно, на самом деле пентагоновские генералы опасались стать объектом для шуток и пародий, если бы начали дорогими ракетами стрелять в шарик. Наконец в воздух подняли авиацию, сбившую-таки шарик, миновавший все системы ПВО США в стиле незабвенного Матиаса Руста.

А Джо Байден в ответ на вопрос навязчивых журналистов о судьбе все того же «китайского летуна» повернулся и ушел. Возможно, он просто не понял, о чем шла речь. А возможно, просто устал от китайской темы.

Фото: Yuri Gripas/ABACA/Global Look Press Джо Байден

Тем более что последствия такого залета в суверенное воздушное пространство Соединенных Штатов оказались нешуточными. Госсекретарь Энтони Блинкен решил отложить свой визит в Китай. А ведь сам визит его был согласован еще на полях саммита G20, где встретились председатель Си и президент Байден. Кстати, как мы видим, с поездкой Блинкена в Пекин спешить не стали, видимо, внимательно взаимно отслеживая нюансы поведения друг друга и реакции на мировые события.

За это время Китай не высадился на берегах Тайваня, хотя неоднократно проводил масштабные военные маневры вблизи острова. А в отношении конфликта на Украине обновленное после съезда КПК руководство Поднебесной придерживалось политики критики США без заметной материальной поддержки союзной России. И новый министр иностранных дел Китая только-только оставил свой пост посла в США, а значит, с тем же Блинкеном они хорошо знакомы.

Более того, пока у нас вовсю смеялись над вроде несостоятельным ныне Давосским экономическим форумом, на курорте без лишнего шума встретились и долго что-то обсуждали один из вице-премьеров Китая и министр финансов США Джанет Йеллен. И вдруг такой дипломатический облом, устроенный блуждающим зондом.

Между тем, как сообщают, уже чуть ли не 20 февраля в Москву может прибыть глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Очевидно, что речь пойдет о сроках и условиях визита в Россию Си Цзиньпина. Если, как обещали, такой визит состоится уже весной, то это будет означать, что Китай решил все-таки перейти условный Рубикон в отношении поддержки России в ее противостоянии коллективному Западу. Не исключено, что в Пекине тот же Блинкен должен был привести председателю Си аргументы против такого дипломатического демарша.

Но по причине залета зонда визит Блинкена может быть серьезно отсрочен, и история международных отношений первой трети ХХI века пойдет иным путем. Будем наблюдать!