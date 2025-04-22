Дорогой ресторан включил в меню фекалии слона за 44 тысячи рублей Дорогой ресторан в Шанхае накормит фекалиями слона за 44 тысячи рублей

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В Шанхае открылся дорогой ресторан, посетителей которого накормят экскрементами слона, пишет издание South China Morning Post. Отмечается, что обед из 15 блюд обойдется в 3888 юаней (44 тысячи рублей).

В частности, десерт под названием «Цветы в слоновьем помете» состоит из высушенных и обеззараженных экскрементов слона, украшенных фруктовым джемом, растительной пыльцой и медовым шербетом. Кроме того, еда будет подаваться из цветов Раффлезии Арнольда, пахнущих разлагающейся плотью.

Это не обычный ресторан, а некое экспериментальное заведение. Если кому-то хочется получить уникальные гастрономические впечатления, в него определенно стоит зайти, — написал один из пользователей.

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