Китайский путешественник заметил «монгольские черты» на востоке РФ

https://static.news.ru/photo/903dfae2-62a0-11eb-9a00-fa163e074e61_660.jpg Чита Фото: Georgiy Rozov/Russian Look/Global Look Press

Восточная часть России, а также её жители имеют «монгольские черты». Они особенно заметны на пространстве от Владивостока до Иркутска.

Такое мнение высказал турист из Китая, ехавший от Японского моря до Москвы по Транссибирской магистрали. Свои наблюдения он изложил в блоге на портале Sina.

Путешественник отметил, что «монгольские черты» имеют большинство пейзажей городов и деревень, да и пассажиры в поезде, которые ездят по Сибири и Дальнему Востоку. Русский язык является единственным, заставляющем людей чувствовать, что они всё ещё в России, считает блогер.

Дорога заняла у путешественника 146 часов.

Средняя скорость этого поезда составляет около 90 километров в час, что не так быстро, как у обычного китайского экспресса. Русские ни о чём не переживают, жизнь здесь очень неторопливая! — подчеркнул турист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналист из Испании Хавьер Аргельо в статье для издания Pais поделился впечатлениями о долгом путешествии через всю Россию по Транссибирской магистрали. Путешественник проехал на поезде более 8 тыс. км из Москвы в Пекин с заездом на территорию Монголии. Испанский журналист назвал уральские и сибирские города европейскими.