Китайский полковник объяснил, как НАТО устроила конфликт на Украине Старший полковник НОАК Бо: к спецоперации привело игнорирование НАТО требований России

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Причиной российской спецоперации на Украине стала политика НАТО по расширению на восток. Такое мнение высказал в своей колонке для издания South China Morning Post старший полковник Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в отставке Чжоу Бо. По мнению военного, продолжение эскалации может привести к ядерному конфликту.

Конфликт на Украине разразился из-за того, что НАТО проигнорировала предостережения России и продолжила расширяться, — написал Бо.

Военный полагает, что продолжение эскалации международного напряжения способно привести конфликту с использованием ядерного оружия. В этой связи Бо убеждён, что НАТО должна взять на себя обязательство ни при каких обстоятельствах не наносить первый ядерный удар по РФ. Кроме того, китайский военный предлагает Альянсу отказаться от планов по расширению на восток — также при условии отказа Москвы от права нанесения ядерного удара первой, и призывает инициировать переговоры о новых механизмах безопасности в Европе. К числу таких механизмов Бо относит, в частности, договор, ограничивающий использование как ядерного, так и обычного оружия в регионе.

Ранее бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что к началу российской спецоперации привела позиция президента Украины Владимира Зеленского по членству в НАТО и отказ регулировать конфликт в Донбассе. Он также подчеркнул, что изменения позиции главы Украины было крайне сложно добиться. Абэ полагает, что это мог попытаться сделать президент США Джо Байден, но «Зеленский, конечно, отказался бы».