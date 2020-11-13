Китайский эпидемиолог предупредил о заразности бессимптомного коронавируса

https://static.news.ru/photo/3973438e-2605-11eb-a0d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tpg/Keystone Press Agency

Высокая инфекционность является главной особенностью бессимптомного течения коронавируса, сообщил академик Китайской академии инженерных наук, ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань.

При этом число бессимптомных носителей среди всех заболевших коронавирусом велико, передаёт РИА Новости.

Бессимптомные больные COVID-19 занимают 20–40% от общего числа заболевших. Их главной особенностью является сравнительно высокая инфекционность, — сказал эксперт.

Такое поведение коронавируса Наньшань назвал феноменом и признал, что это явление требует предельного внимания.

По мнению китайского специалиста, в случае кластерного заражения, источник которого неизвестен, массовое тестирование всех, кто проживает в близлежащих районах, является необходимым.

Как писал NEWS.ru, Чжун Наньшань заявил, что достижение естественного иммунитета от коронавирусной инфекции является антинаучным и нереальным. Только массовая вакцинация позволит получить коллективный иммунитет.