Китайский эксперт предрёк дезинтеграцию Европы на фоне событий на Украине

Конфликт между Россией и Украиной может привести к усилению дезинтеграционных процессов в Европе и понижению статуса европейских государств на международной арене. Об этом в материале для Global Times сообщил директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй. По его словам, изменить ситуацию может лишь относительно сильное государство, которое нарушит монополию США в части контроля европейской безопасности и самостоятельности.

Эскалация российско-украинского конфликта приведет к дальнейшему понижению статуса европейских стран, — отмечает эксперт.

По его мнению, кризис на Украине стал своего рода западнёй, подготовленной для Европы Соединёнными Штатами, которые стремятся к расширению НАТО на восток. Само же НАТО с распадом СССР превратилось в инструмент решения вопросов стратегической безопасности США. В итоге Европа утрачивает безопасность, а Россия теряет силы из-за конфликта с Украиной.

Ранее экс-советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор назвал стремление расширить НАТО до границ России за счёт Украины главной ошибкой США со времён Второй мировой войны. По его мнению, президент США Джо Байден и его администрация своими руками дают упрочить господство на евразийском пространстве плеяде ведущих мировых экономических держав, в число которых входят Россия, Китай, Индия и Япония. Макгрегор напомнил, что у России почти неограниченные резервы военной силы, техники и огневой мощи. Близость к Украине даёт ей возможность методично и точечно сметать любое сопротивление.