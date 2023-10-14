Китайский дипломат в ООН ответил на резолюцию России по Ближнему Востоку Постпред КНР в ООН: Китай открыт усилиям по прекращению огня на Ближнем Востоке

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Китай открыт любым усилиям по прекращению огня на Ближнем Востоке, заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь. Так он прокомментировал проект резолюции РФ с призывом к немедленному перемирию между Израилем и Палестиной, передает ТАСС.

Мы приветствуем все усилия, которые могут остановить огонь, снизить напряженность и защитить гражданское население <...>. Как вы знаете, мы только что получили проект резолюции от Российской Федерации. Что я могу сказать, мы открыты любым усилиям по прекращению огня [на Ближнем Востоке], — сказал Чжан Цзюнь.

Он добавил, что между членами Совета Безопасности ООН существует консенсус в отношении «серьезности гуманитарной ситуации», а также необходимости предотвратить дальнейшее ухудшение и не допустить гуманитарную катастрофу в регионе.

Ранее Россия представила Совбезу ООН резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Москва считает, что решить конфликт между Израилем и палестинцами можно лишь мирными средствами. Также в документе содержится призыв к немедленному освобождению заложников, осуждаются насилие в отношении гражданских лиц и все акты терроризма. Россия указывает на необходимость обеспечить беспрепятственную доставку в регион гуманитарной помощи. Для эвакуации гражданских лиц должны быть созданы безопасные условия, отмечается в документе.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предупредил о том, что Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны. Ответственность за обострение ситуации в регионе дипломат в значительной степени возложил на США.