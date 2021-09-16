Китайский дипломат обвинил Запад в распространении ядерного оружия

Создание альянса США, Великобритании и Австралии AUKUS является актом распространения ядерного оружия. Такое мнение озвучил постпред Китая при международных организациях в Вене Ван Цюнь. Об этом сообщила пресс-служба миссии КНР. По словам дипломата, новый альянс станет проблемой при попытке наладить диалог с Северной Кореей.

Ван Цюнь подчеркнул, что открытая помощь США и Великобритании в качестве ядерных держав странам, не обладающим ядерным орудием, таким как Австралия, в приобретении атомных подлодок военного назначения представляет собой откровенный акт распространения ядерного оружия,— сообщается в пресс-релизе миссии КНР при ООН.

Дипломат подчеркнул, что данный альянс усложнит переговоры по ядерному разоружению КНДР. При этом он отметил, что цели нового альянса противоречат Договору о нераспространении ядерного оружия.

Франция тоже была не в восторге от нового альянса, потому что она лишилась многомиллиардного контракта на строительство подводных лодок для Австралии. Ранее Париж даже отменил совместное с США празднование юбилея морской битвы. Это было сделано в знак протеста. Впрочем, российский телеведущий считает случившееся «кармой», которая настигла французов после отказа от поставок «Мистралей» России.