Китайский аналитик назвал условия переговоров России с Украиной Китайский аналитик Хаоян: переговоры России с Украиной зависят от ситуации «на земле»

Фото: shutterstock

Вопрос завершения конфликта на Украине волнует весь мир, однако для этого должны быть предпосылки, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чэнь Хаоян. По его мнению, перспективы урегулирования могут появиться после перелома на поле боя и завершения третьего этапа спецоперации.

Чэнь Хаоян напомнил, что Украина на данный момент отказывается вести прямые переговоры с Россией, однако кардинальное изменение ситуации на поле боя может поспособствовать «подвижкам» в этом отношении. По его мнению, это будет способствовать завершению второго этапа спецоперации и переходу к третьему этапу, исход которого и приведет к завершению конфликта. В чем именно будет заключаться третий этап, аналитик не уточнил.

Исход третьего этапа, вероятно, определит направление фронта в российско-украинском конфликте, что в конечном итоге может способствовать началу переговоров, — заявил он.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором возможно возобновление переговоров Москвы и Киева. По его словам, переговоры с Кремлем возможны только после вывода российских сил с контролируемых ими территорий Украины.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Киев не подает сигналов о готовности ответственно подойти к переговорам с Москвой. Украина лишь делает заявления о теоретической готовности к контакту.