https://static.news.ru/photo/00823b94-b3df-11eb-9668-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что у американской разведки нет информации о причастности Москвы к кибератаке на один из крупнейших нефтепроводов Colonial Pipeline. Журналисты китайского издания Sohu считают, что так глава Белого дома пытается «задобрить» Россию перед предстоящим саммитом России и США.

Возможно, этот шаг Байдена — попытка создать доброжелательную политическую атмосферу для предстоящей встречи с Владимиром Путиным в следующем месяце, — отмечают аналитики из Китая.

При этом эксперты убеждены, что такой план США обречён на провал, поскольку отношение Москвы к Вашингтону по-прежнему остаётся жёстким. Это происходит потому, что США вместе со своими союзниками слишком часто устраивали в отношении России различные провокации.

В издании Sohu напомнили, что Москва не изменила своего решения о высылке американских дипломатов, а совсем недавно нанесла американцам ещё один болезненный удар. Речь идёт о ликвидации в апреле на территории Сирии 338 террористов. Вашингтон поддерживал группировки радикалов, а теперь положение США в Ближневосточном регионе стало затруднительным.

Это блестящий результат для России и чрезвычайно горький для США, — заявили китайские журналисты.

По их мнению, позиция РФ является чёткой и осмысленной, в долгосрочном противостоянии между странами у Москвы есть больше преимуществ, чем у Вашингтона. В Sohu отметили, что в России начинается экономический подъём, на фоне которого антироссийская политика Запада тем более будет бессильной.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Джо Байден пока не договорились о встрече. Эта тема по-прежнему находится на стадии обсуждения и анализа. 13 апреля лидеры двух государств провели телефонные переговоры, в ходе которых американский лидер предложил встретиться в третьей стране. Информации о ходе подготовки переговоров пока нет.