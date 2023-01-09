Китайские журналисты раскрыли прозвище Лаврова в международных кругах Sohu: Лавров получил на международной арене прозвище Мистер-Скажи-Нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров из-за своей решительной позиции в отстаивании интересов государства на международной арене получил прозвище в дипломатических кругах, передает «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Sohu. Как сообщается, из-за жесткого характера Лаврова коллеги прозвали его Мистер-Скажи-Нет. Кроме того, у главы МИД России добавилось немало поклонников после того, как британские СМИ приписали ему фразу «Кто ты такой, чтобы читать мне лекции», предположительно, сказанную в беседе с экс-главой МИД Британии Дэвидом Милибэндом.

Он никогда не был подавлен голосом западных стран, напротив, он неоднократно говорил «нет» различным гегемонистским моделям поведения Запада. Из-за этого он получил международное прозвище Мистер-Скажи-Нет. Но именно благодаря этому Россия заняла важное место в международной дипломатии, — отмечается в материале.

По данным Sohu, именно после того, как британские журналисты опубликовали приписанную Лаврову фразу из разговора с Милибэндом, пытаясь таким образом «подчеркнуть сварливую личность» российского министра, он приобрел славу человека, которому никто не осмеливается перечить. А агентство Reuters однажды даже назвало Лаврова «источником отчаяния и разочарования для Запада», указано в публикации.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российский лидер Владимир Путин при личных встречах никогда не вызывает отторжения. По словам Макрона, которые привело издание The Telegraph, в этом заключается парадокс президента РФ.