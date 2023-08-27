Китайские журналисты потребовали у Британии вернуть украденные артефакты Global Times потребовало от Британского музея вернуть ценности Китая после краж

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайское издание The Global Times в редакционной статье потребовало от Британского музея в кратчайшие сроки вернуть Пекину вывезенные из страны культурные ценности. Обращение последовало на фоне разворачивающегося скандала с похищением артефактов из хранилищ музея.

Мы официально просим Британский музей бесплатно вернуть в Китай все китайские культурные реликвии. <...> Мы также поддерживаем требования о реституции культурных ценностей других стран, которые были разграблены Великобританией, таких как Индия, Нигерия и Южная Африка, — говорится в материале издания.

По мнению китайских журналистов, скандал с похищением экспонатов из Британского музея привел к краху ранее распространенного утверждения, что именно в этом месте объекты культурного наследия защищены лучше всего. Так Лондон долгое время объяснял отказ вернуть вывезенные из других стран предметы искусства. Теперь же стало очевидным, что знаменитый музей заботится о сохранности своих коллекций недостаточно тщательно, указали в Global Times.

По информации издания, в Британском музее находится порядка 23 тысяч экспонатов из Китая. Всего коллекция музея насчитывает более 8 млн предметов, из них экспонируется 80 тысяч.

Ранее стало известно, что из запасников музея пропали золотые ювелирные украшения, самоцветы из полудрагоценных камней и стекла, относящиеся к периоду от XV до XIX века. Также некоторые экспонаты оказались повреждены. После этого СМИ сообщили об увольнении из музея куратора греческих коллекций Питера Хиггса, работавшего там в течение 30 лет. Решение расстаться со специалистом руководство приняло по итогам внутреннего расследования. При этом сам Хиггс заявил о непричастности к инциденту с артефактами.

По данным издания The Daily Telegraph, экс-сотрудник мог похитить из музея около двух тысяч предметов на общую сумму в несколько миллионов фунтов. При этом украденные ценности продавались на eBay по 40 фунтов за единицу, в то время как их реальная стоимость могла доходить до 50 тысяч фунтов.

Ранее сообщалось, что Индия заставит Великобританию «расплатиться» за колониальное прошлое и проведет дипломатическую кампанию по возвращению сокровищ, вывезенных во времена империи. Официальные лица в Нью-Дели утверждают, что это станет крупнейшим требованием о репатриации к Британии, масштаб которого «затмит претензии Греции на мрамор Элгина». Индия хочет вернуть на историческую родину тысячи артефактов, в первую очередь легендарный алмаз «Кохинур», украшающий корону королевы Елизаветы.