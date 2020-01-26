https://static.news.ru/photo/cb6589bc-4002-11ea-9cef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китай оказывает содействие в отъезде из страны сотрудникам американского генконсульства в городе Ухань.

Решение отозвать дипломатов принято в связи со вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV, которая началась в декабре 2019 года. Посольство временно прекратило свою работу в городе 25 января, передаёт РИА Новости со ссылкой на МИД КНР.

Как писал NEWS.ru ранее, Соединённые Штаты планируют эвакуировать чартерным рейсом 90 своих граждан из города Ухань, который стал источником нового коронавируса. МИД Китая проинформирован о планах США и не собирается им мешать.