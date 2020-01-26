Китай оказывает содействие в отъезде из страны сотрудникам американского генконсульства в городе Ухань.
Решение отозвать дипломатов принято в связи со вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV, которая началась в декабре 2019 года. Посольство временно прекратило свою работу в городе 25 января,
Как писал NEWS.ru ранее, Соединённые Штаты планируют эвакуировать чартерным рейсом 90 своих граждан из города Ухань, который стал источником нового коронавируса. МИД Китая проинформирован о планах США и не собирается им мешать.
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