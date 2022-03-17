Китайские СМИ рассказали, каким образом Байден проиграл Путину

Вашингтон совершает масштабные ошибки и таким обращом проигрывает Москве. Об этом в материале для китайского издания South China Morning Post написал обозреватель Алекс Ло. В частности, он отметил, что президента Владимира Путина в России поддерживает больше граждан, чем Джо Байден в США.

Американские избиратели, которые сталкиваются со значительным ростом цен на продукты и бензин, скорее откажутся от Байдена, — допустил такой вараинт Ло.

Также обозреватель считает неверной стратегию США в отношениях с Китаем. Он подчеркнул, что Вашингтон слишком поздно осознал «глобальную стратегическую ошибку» и в настоящее время пытается внести раскол в сотрудничество между Россией, Китаем и Ираном.

Кроме того, Ло высказал удивление относительно «сказок США» о том, какое влияние Пекин якобы может оказать на Москву в отношении спецоперации на Украине.

Реальность такова, что перед Китаем, во-первых, не стоит такого выбора, а во-вторых, он неспособен влиять на такие решения, — резюмировал автор.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что Китай предупреждён, что любая помощь с его стороны в отношении России на фоне событий на Украине будет иметь «последствия». При этом она воздержалась от прямой угрозы санкций в отношение КНР.

Последствиями Китаю за помощь РФ также пригрозил госсекретарь США Энтони Блинкен.

При этом в Китае заявили о готовности оказания экономической помощи России на фоне спецоперации на Украине, писала ранее The Guardian. Собеседник издания отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин настроен поддержать РФ, так как китайские и российские власти объединяет мнение о США как о «мировом деспоте».