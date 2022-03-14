Китайские СМИ раскрыли противоречия США и Европы из-за Украины

Военная поддержка Украины со стороны США говорит о стремлении последних продлить кризис в стране, к которому они приложили немало сил. Такое мнение высказали авторы материала в китайской газете Global Times. Они отметили, что Вашингтон отвергает дипломатические усилия, что создаёт угрозу европейской безопасности и никаким образом не влияет в этом отношении на Штаты.

Авторы материала отмечают , что Россия и страны Европы предпринимают дипломатические усилия для решения украинского кризиса. В то же время США, напротив, стараются «накачать» страну оружием таким образом продлив противостояние. Опрошенные изданием аналитики полагают, что именно в этом заключается основное и глубокое различие в интересах между Европой и США.

Так, научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Чуй Хэн отметил, что данный кризис создаёт угрозу европейской безопасности, поскольку в отношении Франции и Германии он затрагивает геополитические и экономические интересы, а также вопрос продовольственной безопасности.

Являющаяся главной житницей Европы Украина уже пропустила сроки весенней пахоты, а это значит, что Европа может столкнуться с дефицитом продовольствия из-за сокращения импорта украинского зерна, — отметил китайский эксперт.

Что касается США, то для них Украина — это очень далёкая страна, которая не имеет практически никакого значения для внутренней безопасности и являющаяся по сути пешкой в противостоянии с Россией. Таким образом издание делает вывод, что США заинтересованы в эскалации конфликта.

Ранее помощник президента Украины Алексей Ароестович сообщил, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто не позднее мая текущего года. При наилучшем развитии ситуации это может произойти уже в течение одной-двух недель.

О начале спецоперации по демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.