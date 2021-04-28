Китайские СМИ отказались писать про «Оскар» Хлои Чжао

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Китайские журналисты отказываются писать про победу режиссёра Хлои Чжао на премии «Оскар», передаёт газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в местных СМИ. Женщина получила статуэтку в категории «Лучший фильм» за картину «Земля кочевников».

Но в отделе пропаганды Коммунистической партии КНР запретили государственным медиа публиковать материалы об успехе Чжао из-за её «предыдущих публичных высказываний», считают в WSJ.

По словам инсайдеров издания, сейчас поисковые запросы о Чжао на крупнейших в КНР поисковых ресурсах Sogou и Baidu выдают только ранние новости о ней или удалённые статьи об «Оскаре». Стираются также комментарии юзеров о Чжао в социальных сетях Wechat, Weibo и Zhihu.

Среди основных государственных СМИ КНР про достижение режиссёра написало только англоязычное Global Times. В заметке они призвали кинодеятеля «избежать трений» и «стать более зрелой».

В ночь на 26 апреля в Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Впервые до отбора были допущены фильмы, которые не были в широком прокате и демонстрировались публике только онлайн. Кроме того, награждения лауреатов прошли сразу на двух площадках: на сцене домашнего кинотеатра киноакадемии Dolby Theatre и в зале вокзала Union Station в Лос-Анджелесе, сообщается на сайте Академии. На престижную награду претендовали фильмы и актёры, уже получившие немало почётных премий. Однако наличие наград ещё не гарантирует признания Американской киноакадемии.

Ранее сообщалось, что российский телеведущий Иван Ургант в своей передаче на Первом канале высмеял коллегу Бориса Корчевникова. Он предложил снять ленту с журналистом в главной роли для премии «Оскар» и назвать её «Земля Корчевников», намекая на победителя в категории «Лучший фильм» — «Земля кочевников» китайского режиссёра Хлои Джао. В нём генпродюсер телеканала «Спас» будет «разговаривать с каждым огурцом».