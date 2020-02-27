https://static.news.ru/photo/4f61dc12-59e3-11ea-b2c9-fa163e074e61_660.jpg Самолёт-разведчик P-8A Poseidon Фото: US Navy/Global Look Press

Датчик на борту американского самолёта-разведчика P-8A Poseidon зафиксировал наведение лазера, который не виден невооружённым глазом. В Тихоокеанском флоте ВМС США заявили, что это было сделано моряками с китайского эсминца.

Инцидент произошёл ещё 17 февраля в водах Тихого океана к западу от острова Гуам, сообщает РИА Новости.

Американские военные отметили, что использование лазеров данного класса могло навредить личному составу и бортовым системам самолёта. Действия моряков с китайского эсминца названы «небезопасными и непрофессиональными». В Пекине пока никак не прокомментировали инцидент.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самолёты ВМС США патрулировали зону учений российских подводных лодок. Два противолодочных P-8A Poseidon на протяжении нескольких часов курсировали в районе Северной Атлантики над Норвежским морем. Также были зафиксированы полёты французского противолодочного самолёта Atlantique 2. Полёты военных самолётов НАТО начались практически сразу, после открытия учений подводных лодок РФ в Норвежском море.