Датчик на борту американского самолёта-разведчика P-8A Poseidon зафиксировал наведение лазера, который не виден невооружённым глазом. В Тихоокеанском флоте ВМС США заявили, что это было сделано моряками с китайского эсминца.
Инцидент произошёл ещё 17 февраля в водах Тихого океана к западу от острова Гуам,
Американские военные отметили, что использование лазеров данного класса могло навредить личному составу и бортовым системам самолёта. Действия моряков с китайского эсминца названы «небезопасными и непрофессиональными». В Пекине пока никак не прокомментировали инцидент.
Ранее NEWS.ru сообщал, что самолёты ВМС США патрулировали зону учений российских подводных лодок. Два противолодочных P-8A Poseidon на протяжении нескольких часов курсировали в районе Северной Атлантики над Норвежским морем. Также были зафиксированы полёты французского противолодочного самолёта Atlantique 2. Полёты военных самолётов НАТО начались практически сразу, после открытия учений подводных лодок РФ в Норвежском море.
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