Китайские лётчики не сумели повторить устрашающий трюк пилотов из России

Эксперт Кайл Мизоками считает, что китайские военные не смогли повторить устрашающий трюк российских лётчиков во время своей операции вблизи Тайваня, пишет Popular Mechanics.

Китайцы планировали провести устрашающую операцию, направив крупную флотилию к побережью Тайваня. В неё входили 28 боевых самолётов, среди которых были истребители, бомбардировщики, противолодочный самолёт, самолёт радиоэлектронной борьбы и боевые машины раннего предупреждения. Лётчики китайских ВВС подлетели к опознавательной зоне ПВО Тайваня. Они не нарушили его воздушное пространство, но должны были напугать тайваньских военных. Однако, этого не произошло, отмечают журналисты. По словам Кайла Мизоками, воздушная операция ВВС Китая не показала высокую квалификацию пилотов.

Истребители пролетели вперёд и назад, прочертив, по сути, прямую линию в небе. Остальные самолёты летали словно украдкой, по L-образной траектории. Они даже не облетели маленький остров, — рассказал аналитик.

Карта перемещения китайских боевых машин была опубликована Министерством обороны Тайваня. Аналитик сравнил действия китайских летчиков с операцией российских военных на ракетоносцах Ту-95, которые по классификации НАТО носят название «Медведь». Мизоками напомнил, что эти боевые машины поднимаются с авиабазы под Белогорском и проводят «солидный полёт», чтобы послать сигнал японцам. Их траектория чётко показывает, какой объект находится в центре их внимания, в отличие от полёта китайских военных лётчиков.

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