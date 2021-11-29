Китайские инвесторы потребовали от Украины $4,5 млрд по делу «Мотор Сич»

Китайская компания Beijing Skyrizon подала иск в Арбитражный суд в Гааге для получения от Украины компенсации за убытки в размере $4,5 из-за украинского производителя авиадвигателей «Мотор Сич». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на социальную сеть WeChat. Инвесторы также «не исключают возможности продолжения требований о возмещении дополнительных убытков».

Китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесённых убытков на сумму более $4,5 млрд, — говорится в сообщении.

Как поясняется, инвесторы понесли серьёзные убытки как на Украине, так и в Китае из-за «несправедливого отношения и перманентно применяемых в последние годы незаконных мер».

В компании Beijing Skyrizon, являющаяся инвестором предприятия «Мотор Сич», отметили, что надеются на примирение, но никогда не поддадутся силовому давлению и используют все возможные юридические средства для защиты своих прав и интересов.

Китайские инвесторы приобрели 56% акций завода в 2016 году. В 2021 году против них на Украине ввели санкции. Были блокированы активы, а также частично или полностью было прекращены транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины. 20 марта суд в Киеве арестовал 100% акций «Мотор Сич», а 24 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации завода.

Как заявляли в СБУ, в отношении компании ведутся досудебные расследования по двумя статьям — о подрывной деятельности в пользу России и об отмывании доходов, уклонении от налогов и злоупотреблении властью.

«Мотор Сич» — предприятие в Запорожье, которое занимается разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием двигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок.