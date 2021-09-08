В Китае объяснили причину постоянных нападок США на Россию

Политические аналитики из Китая считают, что причина постоянных нападок США на Россию не в ненависти, а в необходимости постоянно вести борьбу с серьёзным противником. Об этом пишет «ПолитРоссия», ссылаясь на материал издания Baijiahao.

По мнению экспертов, Вашингтону нужен такой противник, ради борьбы с которым он может объединить своих союзников и партнёров в Европе.

Соединённым Штатам нужен враг для защиты своих интересов в Европе, — пишет издание.

Если не будет такого врага, то Европе не нужна будет защита США, у неё пропадёт необходимость заискивать перед Белым домом и соглашаться на подчинение его интересам, отмечают аналитики.

Как считают эксперты, без конфронтации с Россией НАТО просто распадётся, а США придётся вывести свои войска с Европейского континента. После чего Вашингтону уже сложно будет манипулировать Европейским союзом.

Ранее в Китае заявили, что Россия и Соединённые Штаты могут стать противниками в будущей войне, и победителями в ней могут оказаться вовсе не американцы.

По мнению экспертов, Пентагон будет делать ставку на быструю и неожиданную атаку, взяв под контроль воздушное пространство и нанеся удары по системам ПВО и объектам ядерных сил РФ. Ответом России станет ядерный удар, который армия РФ может нанести по любой точке Земли с воздуха, суши и моря, и господство США по части авиации и флота не станет для американцев преимуществом. Именно ядерное оружие принесёт РФ победу в возможном противостоянии.