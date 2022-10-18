Китайская неделя в мире Чем для Китая станет ХХ съезд правящей партии?

Фото: Yue Yuewei/XinHua/Global Look Press

Идущий сейчас символический ХХ съезд КПК вполне может стать важным поворотным моментом в идеологии и практике правящей партии Китая, членские билеты которой имеют и тамошние миллиардеры.

Не зря ведь политику готового к переизбранию на третий срок председателя Си Цзиньпина называют своеобразной антитезой курсу великого Дэн Сяопина, который выступал за скромную международную роль Китая. Как сейчас сказали бы, предпочитал излишне не высовываться. Впрочем, тогда целью было бесконфликтно стать «мастерской мира», используя местную дешевую рабочую силу и усилено привлекавшиеся западные инвестиции, технологии и основы логистики. Ставка делалась и на многовековую «рисовую культуру» — упорство и способность производить тонкие операции, что было идеально для массовой сборки электроники.

Теперь Китай если не первая экономика мира, то уж точно не вторая. Ставка же Си Цзиньпина — на «возрождение китайской нации», то бишь на ее достойное место в мире, на всеобщее уважение китайских интересов. На практике такой подход идеально коррелирует с российской концепцией многополярного мира, усиливая дальнейшее сближение двух государств. Как бы критики ни продолжали ссылаться на тот факт, что товарооборот Китая с США значительно превосходит аналогичные показатели экономической кооперации с Россией. Но в мире, где политика нагло и безрассудно доминирует над реальной экономикой, такие расклады уже вторичны. Новое доказательство — введение США запрета на поставки в Китай полупроводников и оборудования для создания электронных схем. И это, как казалось, при высокой степени взаимного проникновения экономик.

Собственно, дерзкий сентябрьский вброс о чуть ли не военном перевороте в Пекине и интернировании председателя Си в некотором смысле символически отражал отчаяние определенных мировых кругов, опасающихся дальнейшего сближения Китая и России вплоть до возникновения прямого военного союза. Между тем существование в Поднебесной оппозиции третьему сроку Си Цзиньпина было секретом Полишинеля. Так называемые комсомольцы, выражающие интересы местных компрадоров, предпочли бы коррекцию курса в сторону более глубокого компромисса с Вашингтоном.

Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press Си Цзиньпин

И определенный баланс сил диктовал в последние предсъездовские месяцы, наполненные подковерной аппаратной борьбой, китайскому лидеру особую сдержанность, в том числе и в отношениях с российскими партнерами. Председатель Си воздерживался от ответного государственного визита в Россию, хотя на полях ШОС в Самарканде и Владимир Путин, и Си Цзиньпин провели подробные переговоры.

Понятно, что третий властный мандат на ближайшие пять лет окончательно развязал бы руки китайскому лидеру, вынужденному до недавнего времени резервировать исключительно свою крайнюю озабоченность американскими провокациями вокруг Тайваня. Теперь он открыто с самой высокой китайской трибуны говорит об окончании перевооружения Народно-освободительной армии Китая к 2027 году и допускает возможность вооруженного решения проблемы Тайваня, исконно китайской территории. Правда, в мягкой формулировке и с акцентом все-таки на приоритет мирного разрешения проблемы.

Примечательно, что в отчетном окладе председателя ни партнеры, ни потенциальные противники не были названы, что называется, по именам, ни слова не было сказано и об украинском кризисе. Зато немало места было посвящено описанию новых глобальных вызовов, с которыми сталкивается страна. Причем, как уже посчитано, слово «развитие» глава компартии произнес не менее ста раз. Тем не менее в Москве явно надеются на более ясно выраженную поддержку Китая, на расширение поставок ряда высокотехнологичных товаров, включая и чисто военные.

Между тем особый интерес могут представлять расклады в треугольнике Россия — Китай — США после гипотетической победы республиканцев на ноябрьских американских выборах и захвата ими командных высот не только в палате представителей, но и в сенате. Поскольку республиканцы не только настроены на более жесткое противостоянием с Китаем, но и опасаются более глубокого попадания России под китайское влияние. Так что не исключено, что в новых условиях обе экономические супердержавы приложат параллельные усилия для удержания России. Одни — в сфере своих интересов и влияния. Другие — чтобы этого не допустить. А ценой в обоих случаях может стать Украина. Вернее, готовность содействовать реализации там наших интересов.